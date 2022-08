Arrascaeta compartilhou uma foto do seu encontro com Adriano Imperador - Reprodução/Instagram g10dearrascaeta

Rio - Um dos principais destaques da equipe do Flamengo nos últimos anos, o meio-campista De Arrascaeta fez a alegria dos torcedores do Rubro-Negro nas redes sociais. O jogador compartilhou, nesta quinta-feira (25), uma foto de seu encontro com o ex-atacante Adriano Imperador, um dos maiores ídolos recentes do clube. Confira:

Os comentários da postagem do meio-campista uruguaio demonstraram muita euforia dos torcedores, que exaltaram a dupla de ídolos do Rubro-Negro. Arrascaeta, no entanto, não é o primeiro jogador a reencontrar Adriano. Em 2019, o ex-centroavante foi ao Maracanã assistir um jogo do Flamengo, e encontrou, pela primeira vez, o atacante Gabigol.



Arrascaeta segue aproveitando seu dia de folga. O jogador volta a se apresentar no CT Ninho do Urubu na sexta-feira (26), onde inicia sua preparação para o clássico contra o Botafogo, no domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.