Andreas PereiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/08/2022 21:35

Rio - Andreas Pereira deixou o Flamengo recentemente e mesmo atuando no futebol inglês continua observando o clube carioca. O jogador, de 26 anos, afirmou que a sua história no clube carioca poderia ter sido outra, caso Dorival Júnior tivesse assumido o comando do Rubro-Negro no começo do ano.

"Acho que (o futuro) poderia ser diferente (se Dorival tivesse chegado antes). Desde o primeiro dia que o Dorival chegou, ele já deixou bem claro que queria que eu ficasse. Ele me deu uma sensação de paz, de ficar tranquilo, comecei a jogar melhor. Acho que poderia ter sido diferente se ele chegasse no início da temporada, mas, infelizmente, chegou só no finalzinho. Passei só duas, três semanas, que foram incríveis", explicou Andreas em entrevista à "ESPN".

Andreas Pereira também abordou o trabalho de Paulo Sousa. Apesar de elogiar a capacidade do português, o meia afirmou que o ex-treinador do Flamengo tinha uma força de pensar futebol bem diferente da dele.



"O Paulo Sousa foi mais difícil. É um ótimo professor, mas não pensava da mesma forma que eu pensava sobre futebol. E aí quando as mentes não batem, pode ser mais difícil. Eu respeito o trabalho dele, ele sempre me respeitou também, mas com o Dorival eu tive essa conexão desde a primeira conversa, você sabe que é a mesma cabeça, mesma forma de pensar, de jogar, aí fica mais fácil", concluiu.