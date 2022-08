Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O grande momento vivido por Giorgian Arrascaeta foi destacado pelo jornal "AS", da Espanha. A publicação exaltou o grande número de assistências do uruguaio na temporada. Com 19 passes para gol, o camisa 14 é o maior "garçom" do futebol brasileiro. "Segue fazendo história", disse a o jornal sobre o jogador do Flamengo.

Além do alto número de assistências, a publicação também afirmou que Arrascaeta é um apoiador com com "alma de atacante". No total, em 181 partidas pelo Flamengo, o uruguaio fez 50 gols com a camisa do clube carioca. Em 2022, foram 11 bolas nas redes.

No Flamengo, desde 2019, Arrascaeta, de 28 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026. O uruguaio deverá ser titular da sua seleção na disputa da Copa do Catar. Recentemente, o vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o Rubro-Negro não tem qualquer pretensão de negociar o meia.