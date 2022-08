Diego Ribas, meia do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - O atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolveu recentemente em uma polêmica envolvendo o Flamengo. O jogador elogiou o Rubro-Negro mas questionou o que o clube havia ganhado nos últimos anos. Na última quinta-feira (25), o meio-campista Diego Ribas opinou sobre o comentário do atacante do Galo, e disse que ele "havia sido infeliz"

"O Hulk é um grande jogador, mas ele foi muito infeliz quando falou do Flamengo. Ele comentou que o Flamengo joga um futebol atrativo mas questionou o que a gente ganhou no ano passado. Ele foi muito infeliz, porque ele está vendo agora a dificuldade que eles estão tendo nessa temporada depois de terem conquistado títulos ano passado", disse, antes de completar:

"Se manter e competir, é muito difícil, tem valor. Nós perdemos a Libertadores, mas valorizo muito a gente disputar. Eu cheguei no Flamengo em 2016. 2017 disputamos, 2018 disputados, 2019 ganhamos, 2020 ganhamos, 2021 disputamos e 2022 disputamos, isso tem muito valor, é consistência. Você passa a ser o time a ser batido. Isso tem muito valor", finalizou Diego Ribas.

Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2021, o Atlético-MG não conseguiu repetir o bom desempenho neste ano. Após ser eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, e da Copa do Brasil pelo próprio Flamengo, o Galo se vê apenas na briga pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe mineira não vem se destacando, e está na sétima colocação, 14 pontos atrás do líder Palmeiras.