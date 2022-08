Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 26/08/2022 16:00

Rio - Além de Lázaro e João Gomes, outro jovem jogador do Flamengo parece ter entrado na mira de clubes europeus. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Newcastle, da Inglaterra, deverá fazer nos próximos dias uma proposta pela contratação do meia Victor Hugo, de 18 anos.

Segundo o jornalista, o clube inglês estaria disposto a desembolsar 10 milhões de libras, mais 2 milhões de libras por metas, totalizando 12 milhões de libras (R$ 60,8 milhões na cotação atual) pela contratação do jogador. A multa do jovem é bem superior a essa quantia, algo em torno de 100 milhões de euros (R$ 507 milhões).

Victor Hugo vem ganhando espaço no Flamengo com Dorival Júnior. Ele tem sido titular do time alternativo do Rubro-Negro que vem atuando pelo Brasileiro. Ao todo, o jovem tem 20 partidas pelo clube carioca no ano com três gols e três assistências. Ele tem contrato até o fim de 2027.