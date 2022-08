Victor Hugo está na mira do Newcastle, da Inglaterra - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 28/08/2022 10:26

Rio - Depois do Milan demonstrar interesse em João Gomes, outro clube da Europa passou a sondar um jogador do Flamengo. Desta vez, trata-se do Newcastle, da Inglaterra, que está de olho no meio-campista Victor Hugo, e planeja enviar uma proposta pela contratação do jovem. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Ainda segundo o comunicador, os ingleses estariam dispostos a oferecer uma quantia de cerca de 10 milhões de libras (aproximadamente R$ 59 milhões, na cotação atual), para garantir a contratação do meia. Além do valor fixo, o Flamengo ainda poderia lucrar mais 2 milhões de libras, caso o jogador atinja as metas propostas no contrato. Com isto, o Rubro-Negro poderia receber até R$ 71.4 milhões pelo jogador de 18 anos.

No entanto, a tendência é de que a diretoria do Flamengo faça jogo duro, e, em um primeiro momento, não libere o jogador. Victor Hugo, que vem sendo um dos principais destaques da equipe de Dorival Júnior, possui uma multa avaliada em 100 milhões de euros (R$ 520 milhões). Nesta temporada, o meia entrou em campo em 19 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Victor Hugo, inclusive, deve estar na equipe titular no próximo compromisso do Flamengo. Neste domingo (28), o Rubro-Negro enfrentará o Botafogo, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.