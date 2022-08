Pedro e Vidal celebraram a vitória do Flamengo com a torcida - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/08/2022 20:23

Bastou a entrada de alguns titulares para o Flamengo vencer o Botafogo por 1 a 0 neste domingo, no Nilton Santos. Um deles foi Pedro, que no primeiro toque na bola deixou Vidal livre na área para fazer o gol decisivo. E o centroavante exaltou a força do elenco do Rubro-Negro, que tem utilizado os reservas no Brasileirão e mesmo assim se aproximou do líder Palmeiras, ficando a sete pontos.



"A qualidade do elenco é muito boa, foi provado mais uma vez. Era um jogo complicado, um clássico, e mostramos a força do grupo para conseguir essa vitória importante e ficarmos mais perto da liderança", celebrou o jogador em entrevista ao Premiere na saída de campo.



Com mais uma participação decisiva pelo Flamengo, Pedro aumenta ainda mais as chances de estar na próxima lista de convocação da Seleção. Em meio à expectativa, ele tem partidas decisivas, como a semifinal da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira, na Argentina.



"É um sonho vestir a camisa da Seleção, fico feliz com cada elogio, mas meu foco é o Flamengo. É seguir trabalhando com os pés no chão e fazer o meu papel porque, assim, a oportunidade vai surgir", completou.