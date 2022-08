Diego Alves volta a ser relacionado após mais de dois meses fora - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 28/08/2022 14:01

Rio - O Flamengo divulgou a lista dos relacionados para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade na lista é o retorno do goleiro Diego Alves, que volta a ser relacionado após mais de dois meses.

Com o retorno do camisa um, o jovem goleiro Matheus Cunha foi cortado da partida. Além dele, o atacante Vitinho, que foi negociado com o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, também não está a disposição de Dorival Júnior.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para enfrentar o Botafogo:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Santos.

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Guillermo Varela, Matheuzinho e Rodinei.

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo.

Meio-campistas: Arturo Vidal, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Erick Pulgar, João Gomes, Thiago Maia e Victor Hugo.

Atacantes: Everton Cebolinha, Gabriel Barbosa, Lázaro, Marinho e Pedro.