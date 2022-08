Ayrton Lucas no duelo com o Botafogo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/08/2022 14:52 | Atualizado 29/08/2022 14:52

Rio - O Flamengo conseguiu, no último domingo (28), vencer o Botafogo, e assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, seguindo vivo na busca pelo título. Em entrevista após a partida, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas destacou a importância da vitória sobre o rival, e revelou que o gramado do Estádio Nilton Santos não estava da forma que os jogadores esperavam.

"Graças a Deus a gente vem conseguindo fazer um grande trabalho e hoje não foi diferente. O campo não estava muito adequado, mas sabíamos da nossa capacidade, da nossa força. Clássico nunca é fácil. Então a gente fica muito feliz de ter conseguido os três pontos. Agora é dar sequência na temporada", disse o camisa seis.