Vitinho deixou o Flamengo após quatro anos - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/08/2022 15:15 | Atualizado 29/08/2022 15:18

Rio - O Flamengo oficializou, nesta segunda-feira (29), a venda do atacante Vitinho ao Al Ettifaq, da Arábia Saudita. O Rubro-Negro agradeceu o jogador, de 28 anos, pelos quatro anos em que defendeu o clube, e desejou boa sorte em seu novo desafio.

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que o atleta Vitinho foi transferido em definitivo para o Ettifaq Foltball Club da Arábia Saudita. Desejamos todo o sucesso ao jogador, que sempre honrou o Manto. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 29, 2022

Conquistamos sonhos e vivemos momentos inesquecíveis. Foram quatro anos de conquistas, desafios, golaços e muito amor ao Manto Sagrado. Obrigado, Vitinho!#CRF #ObrigadoVitinho pic.twitter.com/rdnfEjPEGt — Flamengo (@Flamengo) August 29, 2022

O atacante assinará por três temporadas com seu novo clube. O Rubro-Negro não receberá qualquer valor pela venda de Vitinho, mas manterá 35% de seus direitos econômicos, visando uma futura venda. O atacante, de 28 anos, tinha contrato até o fim do ano e não renovaria seu vínculo com o clube carioca.

Vitinho foi contratado pelo Flamengo em 2018, e chegou sendo a maior contratação da história do clube, custando 10 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões, na cotação da época). No Rubro-Negro, o atacante viveu altos e baixos, participando de grandes títulos como a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020. Apesar disso, nunca conquistou o coração dos torcedores rubro-negros.



Aos 28 anos, Vitinho vai defender o quinto clube da sua carreira. O jogador, que é cria da base do Botafogo, também defendeu o Internacional, e o CSKA Moscou, da Rússia. Nesta temporada, o atacante entrou em campo em 20 oportunidades, não marcou gols e deu quatro assistências para seus companheiros.