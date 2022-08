Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/08/2022 21:20

Rio - Vivendo uma grande fase como titular no Flamengo, Pedro passou por mais de duas temporadas no banco de reservas. Elogiado por Tite e perto de ganhar uma nova oportunidade na Seleção, o atacante, de 24 anos, admite que chegou a pensar que não conseguiria "dar certo" no Rubro-Negro.

"É, então, Deus me deu muita força também nesse momento, minha fé me ajudou bastante, minha fé em Deus, que renovou minhas forças a cada dia para chegar aqui no Flamengo, treinar, trabalhar, porque tinha dias que eu chegava e pensava: Po, não vai dar certo aqui, e tal. E isso acabava caindo meu rendimento técnico, tático, e isso acaba afetando dentro de campo, né", disse em entrevista à ESPN.

Atualmente, Pedro vive seu melhor momento com a camisa do Flamengo. O atacante aproveitou para agradecer a força que recebeu dos torcedores do clube carioca, mesmo nos momentos mais complicados.

"Com certeza é o momento que eu sempre esperava. Sabia da minha capacidade, de onde eu poderia chegar. E hoje eu to podendo ter essa sequência, que eu sempre quis ter, de titularidade. To podendo mostrar o meu valor aqui dentro. Agradecer também todo o carinho da torcida, que sempre me apoiou desde a minha chegada no Flamengo", disse.