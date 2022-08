David Luiz - Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2022 16:24

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Vélez Sarsfield, quarta-feira (31), no José Amalfitani, na Argentina, pela semifinal da Libertadores. A novidade é o zagueiro David Luiz, que desfalcou o time na vitória sobre o Botafogo, no último domingo (28). O jogador foi diagnosticado com hepatite, mas já está em reta final de recuperação.



Já Marinho, que também foi desfalque no último jogo, estará fora mais uma vez. O atacante não treinou por causa de uma forte gripe ficou no Rio em recuperação. Para o seu lugar, Dorival Júnior relacionou Matheus França, que estava com o time sub-20.