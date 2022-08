Erick Pulgar fez sua estreia no duelo com o Botafogo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Erick Pulgar fez sua estreia no duelo com o BotafogoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/08/2022 19:12

Rio - Pouco menos de um mês após ser anunciado, volante Erick Pulgar finalmente fez a sua estreia com a camisa do Flamengo. No último domingo (28), o chileno entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. O camisa cinco entrou na vaga de Diego Ribas, e teve uma boa atuação nos poucos minutos que jogou. Após a partida, Erick falou sobre sua relação com os volantes João Gomes e Thiago Maia.

"Há uma relação muito boa com eles dois. Cada dia em campo nos ajudamos mutuamente. É uma competição muito saudável entre nós, que é o melhor para a equipe", comentou o volante.

Erick, como prefere ser chamado, também falou na zona mista sobre a sua felicidade em disputar sua primeira partida, e elogiou o também chileno Arturo Vidal.



"Contente (de estrear) e sempre contente com Arturo. Ele gosta fazer gol. Feliz com minha estreia, estava muito ansioso e tinha muita vontade de jogar com restante da equipe. E a equipe ganhou, que é o mais importante", disse.

Por fim, Erick também falou sobre suas expectativas para o próximo compromisso do Flamengo, contra o Vélez Sarsfield. "Vai ser um jogo muito difícil na Argentina, mas vamos sair com a mentalidade do jogo que tivemos aqui. Estamos em condições de competir em nível internacional", finalizou o volante.

Com Erick relacionado, Flamengo e Vélez Sarsfield se enfrentarão na próxima quarta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, pela ida da semifinal da Copa Libertadores da América.