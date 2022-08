Vidal - Marcelo Cortes / Flamengo

VidalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/08/2022 09:00

Rio - Arturo Vidal é considerado um dos maiores jogadores chilenos de todos os tempos. Após uma carreira brilhante no futebol europeu, o meia topou o desafio de defender o Flamengo. Ao analisar a diferença entre o futebol do país e o do Velho Continente, o meia afirmou que atuar no Brasil é mais complicado.

"Não sei em que sentido é diferente, mas todas equipes aqui no Brasil são muito fortes. Todas as partidas temos que dar o nosso máximo. Temos uma grande equipe, temos sorte de ter uma torcida tão bom e grande como a do Flamengo, mas as partidas aqui são muito difíceis. Mais que na Europa, jogando em equipes como Bayern, Barcelona, Juventus, que sempre tem muita diferença para os rivais. Aqui o campo e o clima também são muito diferentes", disse em entrevista à FlaTV.

Vidal fez questão de elogiar Dorival Júnior. Em 11 jogos, o meia marcou dois gols e deu uma assistência. O chileno afirmou que o técnico o ajudou bastante nessa adaptação ao Flamengo.

"É um excelente treinador. Ele se comunica muito bem contigo, te diz o que quer com clareza, e isso ajuda muito. Torna muito mais fácil entrar tão rápido em uma equipe forte como o Flamengo. Tive a oportunidade de conhecê-lo em um treinamento no Bayern, quando ele foi ver um treinamento. Tenho uma relação muito boa com ele e ele tem com toda a equipe da melhor maneira. Creio que estamos nos entendendo muito bem", disse.