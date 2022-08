Dayse Brucieri é musa do Flamengo - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2022 10:30

Rio - Dayse Brucieri, de 40 anos, tem mostrado em suas redes sociais um shape impecável. A musa do Flamengo, que é mãe de duas meninas, sempre esbanja sensualidade na web. Ela, que está atualmente morando no Rio de Janeiro, está colocando em prática o seu objetivo de, como ela diz, “ter as pernas das cariocas”.

No Instagram, Dayse divide com os seus 655 mil seguidores os truques usados por ela para sempre se manter jovem e linda. No último fim de semana, apareceu ensinando truques de maquiagens e cabelo. No primeiro clique, a modelo aparece enrolada em uma toalha. No outro, ela está usando um biquíni cavado, que ressalta ainda mais a sua sensualidade. Impossível não delirar com o bronzeado da novamente loira. Muitos estavam rezando para aquela toalha cair, hein?Dayse embarca em alguns dias em uma viagem com seu atual companheiro, Dr. Delano Teixeira, para uma viagem para Europa, onde conhecerão seis países. Então, os seguidores da beldade podem se preparar, porque têm fotos incríveis por aí.Todos conectados para mais um show de que, aos 40 sua vida, pode estar apenas começando, como diz o ditado: Dayse parece um vinho, quanto mais o tempo passa melhor fica.