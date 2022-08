O jogador vencedor do Craque da Libertadores receberá anel exclusivo - Divulgação/Conmebol

O jogador vencedor do Craque da Libertadores receberá anel exclusivoDivulgação/Conmebol

Publicado 30/08/2022 14:13

Na semana dos confrontos de ida da semifinal, a Conmebol divulgou os seis indicados a Craque da Libertadores. O Flamengo, ao lado do Palmeiras, é quem tem mais jogadores na lista, com Pedro e Arrascaeta. Rony e Raphael Veiga são os representantes dos paulistas. Vitor Roque, do Athletico-PR, e Lucas Janson, do Vélez Sarsfield, são os outros dois na disputa.



Com representantes dos quatro semifinalistas, o prêmio de Craque da Libertadores será mais um em que os clubes brasileiros têm quase todo o domínio. Nos últimos anos, com títulos de Flamengo e Palmeiras (duas vezes), o melhor jogador da competição também atuou em um clube do Brasil. Coincidentemente, os três estão no Rubro-Negro.

Em 2019, Bruno Henrique foi eleito o craque, mas está fora da atual edição recuperando-se de grave lesão. Já em 2020 foi a vez de Marinho, que na época estava no Santos e agora defende o Flamengo. Na temporada passada, o vencedor do prêmio foi Gabigol, mesmo com o vice do time.



O anúncio do melhor da Libertadores de 2022 acontecerá após a final, em Guayaquil, em 29 de outubro. Outra premiação será o Rei da América, que será escolhido como o melhor do continente por jornalistas.