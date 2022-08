Arrascaeta desembarcando na Argentina para o duelo pela semifinal da Libertadores - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/08/2022 13:03

Flamengo e Vélez Sarsfield vão disputar o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira (31), às 21h30, em Buenos Aires. Focado em conseguir um bom resultado em casa, Nicolás Garayde, meia do time argentino, estudou o futebol de Arrascaeta, e afirmou que tem uma estratégia para anular qualquer chance do meia rubro-negro.

"Sabemos que não deixar os espaços para eles será um ponto chave nessa série. Não, não tinha (esse dado sobre o líder em assistências do mundo). Sei como joga, teremos cuidado e sabemos como neutralizá-lo", afirmou Nicolás, em entrevista à "ESPN".

Arrascaeta é um dos jogadores mais habilidosos do elenco do Flamengo. O uruguaio é peça fundamental para o time de Dorival Júnior e dá trabalho aos adversários. Líder em assistências no mundo na temporada, o meia já deu 19 passes para gols. Já na Libertadores, ele deu contribuiu para três gols e balançou as redes duas vezes.