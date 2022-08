Vitinho chegou a ser a contratação mais cara do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/08/2022 15:32

Rio - Adversário do Vélez na semifinal da Libertadores, o Flamengo voltou a ser manchete no jornal argentino "Olé". O diário de Buenos Aires destacou a saída de Vitinho do clube carioca. O jogador, de 28 anos, deixou o Rubro-Negro rumo ao futebol árabe e a transferência não rendeu nenhum centavo ao clube carioca. A situação foi destaque na publicação argentina.

"Chegou por 12 milhões de euros e vai embora sem deixar um euro. O mercado econômico do futebol brasileiro vai fazendo diferença em comparação aos demais sul-americanos. Não só compram por cifras impensáveis, mas também não têm drama de se desfazer de um jogador no qual colocaram muitos milhões de euros", afirmou o jornal argentino.

Apesar de não receber nenhum centavo, o Flamengo manteve 35% dos direitos do atacante. O jogador, de 28 anos, vai jogar no no Al Ettifaq FC, da Arábia Saudita. O diário destacou que Vitinho foi um dos maiores investimentos do Flamengo. Ele foi contratado em 2018 por cerca de 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 50 milhões na cotação da época). O atacante alternou bons e maus momentos no clube carioca.

"É o caso de Vitinho, jogador que chegou com grande expectativa e pelo qual o Flamengo decidiu colocar 12 milhões de euros. Quatro anos depois da sua chegada, sua ida à Arábia acontece sem deixar um euro, somente uma porcentagem futura", explicou.