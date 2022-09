Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rio - O Flamengo vive bom momento na temporada, podendo conquistar títulos de expressão. Porém, o primeiro semestre rubro-negro não foi nada bom. Sob o comando de Paulo Sousa, o Fla não conquistou nenhuma taça e também teve um desempenho abaixo do esperado. O presidente Rodolfo Landim avaliou o trabalho do português e tentou explicar o motivo de não ter dado certo.

"Não deu certo porque não deu certo. O Paulo Sousa tinha lá as suas convicções. Para mim, percebia que ele tinha esquema de jogo, que montava, ele entendia que era aquele. Queria que os jogadores se adaptassem ao que ele propôs para a partida. Não sei, isso acabou não dando certo. A gente tem muito sucesso, deixa nossos jogadores livres no que melhor conseguem produzir, o jogo encaixa. A gente via que o posicionamento por aqui, mudar jogador, até dificuldade dos jogadores entenderem. Eles não tinham conseguido assimilar. Teve todo um período de adaptação, a verdade é que não funcionou. Jogos onde tivemos o melhor desempenho na Libertadores, tivemos menos mudança do jeito histórico de jogar.", disse em entrevista à ESPN.

Tudo mudou com a chegada de Dorival Júnior. O treinador colocou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, da Libertadores e em segundo lugar no Brasileiro. Os feitos do técnico renderam elogios de Landim.

"Procuramos um técnico que já conhecesse bem o elenco do Flamengo. A gente nao tinha muito tempo para adaptação. Fomos afortunados na escolha do Dorival, conhece a casa, o trabalho no Ninho. O fato de ter passado lá em 2018 ajuda. Ele vem conduzindo de forma brilhante", concluiu.