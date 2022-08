Camisa autografada foi doada pela presidência do Flamengo - Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2022 11:26

Rio - O projeto Fraternidade na Rua, unidade do Rio de Janeiro, da Organização humaitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF), vai sortear uma camisa oficial do Flamengo autografada pelos principais jogadores do elenco, como Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. A peça foi doada pela presidência do clube e toda a arrecadação irá beneficiar o trabalho de acolhimento de pessoas em situação de rua.

“Prioritariamente, a arrecadação com o sorteio da camisa será usada para a compra de alimentos. Hoje, são servidas entre 150 a 200 refeições por dia, de segunda a sexta-feira. Vamos comprar alimentos perecíveis e proteínas para aumentar a qualidade da alimentação dos nossos acolhidos”, explica e agradece a coordenadora do projeto, no Rio de Janeiro, Isabel Nascimento.

Os interessados em participar da rifa doarão R$ 15 para garantir um número. O sorteio será realizado na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro. "Com esse valor você pode mudar a vida de tantas pessoas. Se você é flamenguista, ajuda a dar mais dignidade aos nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade e ainda ganha uma camiseta autografada. E se não for, pode presentear alguém, mas não deixa de ajudar", completa a coordenadora.

O projeto Fraternidade na Rua atua de forma expansiva na criação, manutenção e ampliação de diversas frentes de trabalho na transformação de rua. No Brasil possui polos no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, além do Rio de Janeiro, que atua com o Centro de Acolhimento Referência onde são oferecidas refeições, área de banho, corte de cabelo e atendimentos médicos, sociais e psicológicos.