Vitinho tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2022 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/08/2022 14:54

Após quatro anos e nove títulos, Vitinho se despediu do Flamengo em uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. Contratado pelo Al Attifaq, da Arábia Saudita, o atacante se dirigiu a clube, torcida e diretoria, além de exaltar os ex-companheiros de elenco.

"Quero agradecer e honrar o trabalho de todos os funcionários, da presidência à rouparia, vocês têm feito o melhor para esse clube ser cada vez mais maior! À Nação rubro-negra eu também agradeço por tudo que vivemos, vocês podem ter a certeza que eu sempre quis o melhor para o Flamengo e todos vocês. Fica o meu muito obrigado! (...) Aos meus companheiros: vocês são incríveis! Nunca na minha carreira eu vivi uma relação de amizade tão forte, onde o ego fica de lado e se prioriza a unidade. Hoje considero vocês parte da minha família", escreveu.



Vitinho, que tinha contrato até o fim do ano, chegou ao Flamengo em 2018 por R$ 54 milhões e foi, na época, a contratação mais cara do clube. Mas, em campo, nunca conseguiu fazer valer o status. Sem se firmar, ficou a maior parte do tempo no banco de reservas e recebeu muitas críticas da torcida, que em 2022 perdeu de vez a paciência, acelerando o fim da relação.



O atacante foi campeão da Libertadores de 2019 e dos Brasileiros de 2019 e 2020, além de três estaduais, duas Supercopas e uma Recopa, pelo Flamengo. Ele tem 215 jogos e fez 29 gols.