Publicado 01/09/2022 10:30

Rio - O Flamengo acerrtou transferência do atacante Lázaro. O Almería, da Espanha, ofereceu uma proposta no valor de 7 milhões de euros (R$ 36,34 milhões na cotação atual) para adquirir cerca de 70% dos direitos do jogador, de 20 anos, e o valor aceitou pelo Rubro-Negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube espanhol aumentou a oferta inicial que havia sido rejeitada pelo Rubro-Negro. Inicialmente, o valor era de 5 milhões de euros, mais 2 mi de bônus. No entanto, o Flamengo bateu o pé e exigiu receber os 7 milhões de forma imediata. O clube do Rio vai manter 30% dos direitos de Lázaro. O contrato do jovem com o clube espanhol será até 2028.

O Flamengo não vai receber bônus de performance, mas outras cláusulas de venda futura estão na mesa antes de a negociação ser fechada. Na temporada atual, o atacante entrou em campo em 45 partidas, fez oito gols e deu sete assistências.