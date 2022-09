Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/09/2022 09:30

Rio - O Flamengo está bem perto da final da Libertadores. Após golear o Vélez por 4 a 0, o clube carioca poderá perder por três gols de diferença na próxima semana no Maracanã, que irá avançar de fase. Apesar disso, Dorival Júnior pediu respeito ao clube argentino e comparou a competição sul-americana com a Copa do Brasil.

"Na Copa do Brasil falta uma partida para chegar na final, assim como na Libertadores. Vamos respeitar os dois jogos, trabalhar no máximo, nada está definido. Vocês sabem bem o que representa uma possibilidade de recuperação. Ninguém chega por acaso numa semifinal, chega por capacidade. Temos que ter todo o cuidado possível. Todo cuidado é pouco, tem que existir respeito em todos os sentidos", disse.

Na Copa do Brasil, o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi, e no jogo de volta, que acontecerá no próximo dia 14 poderá perder por até um gol de diferença. Dorival elogiou a postura da equipe carioca na vitória elástica conquistada em Buenos Aires.

"Tivemos pontos importantes. Momento nenhum abrimos mão da nossa saída de bola. Isso foi fundamental. Troca de movimentos, abrimos a solidez da defesa do Vélez. Variamos essa iniciação com jogadas pelo lado. Arrascaeta jogou solto maior parte do tempo, se apresentando como opção de organização. A determinação que a equipe demonstrou isso me faz acreditar que estamos dando passo a mais por regularidade ainda maior", disse.