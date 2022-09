Arrascaeta será reavaliado na sexta-feira (2) - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/09/2022 15:43

O Flamengo acompanha a situação física de Arrascaeta, que deixou a partida da Libertadores contra o Vélez, na última quarta-feira, sentindo câimbras na panturrilha e uma pancada no pé direito. Vendo a sitação com tranquilidade, o clube liberou o uruguaio para folgar nesta quinta com o restante do grupo. O meia passará por uma reavaliação quando se reapresentar no CT do Ninho do Urubu. As informações são do "globoesporte.com".

O elenco do Flamengo voltará a treinar na sexta-feira, às 15h (de Brasília), com foco no jogo diante do Ceará, pela Série A do Brasileirão. Assim, o plano do clube é que o meia seja reavaliado nos dois lugares dos incômodos, com intuito de resolver qualquer problema do uruguaio.

O trauma no pé aconteceu após dividida na entrada da área aos 31 minutos do segundo tempo. Em seguida, Arrascaeta virou para o banco e fez sinal de substituição. Enquanto Erick Pulgar se aquecia, o camisa 14 ainda sentiu câimbras na panturrilha e reforçou o pedido. A comissão técnica trata do episódio com tranquilidade.

"Estou bem (fisicamente). Um pequeno incômodo, mas nada demais. Só uma câimbra na perna. Ando com um pouco de pubalgia também, que vem me limitando em alguns jogos. É recuperar com o departamento médico e estar 100% na próxima partida", disse Arrascaeta, após a partida.