Pedro marcou três vezes no Estádio José AlmafitaniFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/09/2022 10:52

O centroavante Pedro brilhou na vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, na noite da última quarta-feira, válido pela ida da semifinal da Libertadores, em Buenos Aires. Dono de três gols da partida, ele mandou um recado aos torcedores. Nas redes sociais, ele agradeceu por estar vivendo esse momento no seu clube do coração.

"Me preparei e sonhei para viver momentos como esse. Com essa camisa. Sonhei vendo da arquibancada. Sou grato por realizar meu sonho de criança ao mesmo tempo que realizo meus desejos profissionais. Seguimos. Pés no chão. Não ganhamos nada. Hat-trick. Deus é fiel", escreveu no Twitter.

Após balançar as redes mais três vezes, Pedro chegou a 11 gols em 11 jogos desta edição da Libertadores, com uma média de um gol por jogo. Com isso, o centroavante igualou os recordes de Zico, em 1981, e Gabigol, em 2021. Ele também alcançou a marca de 23 gols marcados em 49 partidas pelo Flamengo na temporada.

O centroavante ganhou mais oportunidades com Dorival Júnior. Ao contrário de quando o Flamengo estava sob o comando de Paulo Sousa, o atual treinador passou a colocar Pedro como titular ao lado de Gabigol, e desde então ele tem se destacado.

"Pedro está vivendo mais um grande momento na carreira dele. Vem se dedicando no dia a dia. Soluções que encontra é natural dele. Com confiança, preparado, participação de todo grupo em volta dele, isso tem sido positivo. Pedro tem desenvolvido relação com o gol, em momentos serve, ajudando o Gabriel ali na frente. Combinação muito saudável", disse Dorival Júnior, técnico do Flamengo.