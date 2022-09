Rodolfo Landim - Paula Reis/Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis/Flamengo

Publicado 01/09/2022 17:00

Rio - No último dia da janela de transferências para a Europa, o Flamengo rejeitou duas propostas de clubes ingleses por Matheuzinho. Sem revelar quais as equipes interessadas, o portal "globoesporte.com" afirmou que ambas girariam na casa dos 5 milhões de euros (R$ 26 milhões).

A possibilidade de Matheuzinho receber uma oferta do futebol europeu foi noticiada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. "Ele é um dos meus talentos favoritos. Ele poderia se mudar para o futebol europeu. Talvez para a Bundesliga, antes do final da janela. Nunca é fácil completar transferências sul-americanas para clubes europeus em dois ou três dias. Então vamos ver se eles têm tempo suficiente para completar a mudança agora ou talvez em janeiro. Matheus pode ser o próximo a sair do Flamengo para um importante clube europeu", afirmou em entrevista ao site Wettfreunde.

Matheuzinho, de 21 anos, tem contrato com o Flamengo até 2026. Sua multa rescisória é na casa dos 100 milhões de euros. Atualmente, ele vem sendo opção no banco para Rodinei. No entanto, com a chegada de Guilhermo Varela, a tendência é que o jovem perca ainda mais espaço. Na temporada atual, o lateral-direito atuou em 35 partidas, fez um gol e deu quatro assistências.