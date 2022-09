Vitinho é apresentado no Al Ettifaq, da Arábia Saudita - Divulgação/Al Ettifaq

Publicado 01/09/2022 16:21

Rio - O atacante Vitinho, que deixou o Flamengo no começo da semana, foi anunciado, nesta quinta-feira (01), como novo reforço do Al Ettifaq, da Arábia Saudita. O atacante assinou com o seu novo clube por três temporadas. Na negociação, o Rubro-Negro não receberá nenhum valor pela liberação, mas manterá 35% dos direitos do atleta.

Vitinho, que vestirá a camisa 27, optou por utilizar o nome "V. Santos" em seu uniforme. Após a sua apresentação, o atacante realizou o primeiro treinamento ao lado de seus novos companheiros, e participou do tradicional corredor polonês. Confira as imagens divulgadas pelo clube: