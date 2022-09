Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 02/09/2022 12:50

Apesar de ter tido uma grande janela de transferências com as contratações de Arturo Vidal, Erick Pulgar, Everton Cebolinha e Guillermo Varela, o Flamengo ainda tentou trazer o meia Oscar, do Shangai Port, da China. No entanto, a negociação não se concretizou depois do clube chinês não liberar o jogador. Além disso, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro contou detalhes e revelou outro motivo.

"Soubemos que o jogador, por uma escolha pessoal, estaria voltando para o Brasil até o fim do ano, e eu como dirigente do Flamengo… Não é o que eu quero ou deixo de querer, eu tenho a obrigação de entender a situação desse jogador. Ele estava na China, veio para o Brasil e simplesmente só iria voltar em janeiro. Imagina um jogador de alto rendimento, com 30 anos, nenhuma lesão, não tem punição da Fifa, apto a jogar… Não existe ele não estar em campo", disse, em entrevista ao "Charla Podcast", antes de completar:

"Ele queria, de fato, vir. Começamos a construir uma negociação para ele, pelo menos, treinar aqui no Flamengo. E em determinado momento, começamos lá com os intermediários a conversar sobre a possibilidade de se ter uma liberação do clube chinês para ele treinar e jogar no Flamengo. O tempo foi passando, as janelas de inscrições no campeonato foram fechando, até que teve o dia D, há umas três semanas, onde tentamos nas últimas 48 horas e os chineses fizeram a opção de não liberar. Eu não concordo com a ação deles, mas tem de respeitar. O que trataram com o jogador, cumpriram", finalizou.

Oscar veio ao Brasil com o objetivo de resolver questões pessoais e demostrou interesse em atuar pelo Flamengo. A ideia era aproveitar o período de sua passagem pelo país para não ficar sem treinar e jogar. Ele, inclusive, chegou fazer publicação com uma camisa do clube. Contudo, os chineses não enviaram toda a documentação durante a negociação e o time carioca ficou sem o jogador.

O meia, que tem contrato com o Shangai Port até o final de 2024, poderá ter nova tentativa pelo Flamengo no futuro.