Marcos Braz falou sobre a maratona de jogos do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Marcos Braz falou sobre a maratona de jogos do FlamengoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 02/09/2022 11:30 | Atualizado 02/09/2022 11:30

Rio - Em grande fase no futebol europeu, Neymar já abordou algumas vezes a possibilidade de depois da Copa do Mundo do Catar voltar ao futebol brasileiro. Em participação no "Charla Podcast", o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abriu as portas do clube para o craque da seleção brasileira.

"Eu acho que o caso específico do Neymar, hoje, é completamente fora do possível quando você analisa situações normais de mercado. Agora, passa uma Copa do Mundo, Neymar ganha uma Copa e fala: 'Vou morar seis meses no Brasil, em Mangaratiba [cidade do Estado do Rio onde possui casa], quero jogar no Flamengo...'. Se ele fizer essa movimentação, é possível. Se ele não fizer essa movimentação, eu afirmo que é impossível", afirmou.

Apesar do desejo, o dirigente admitiu que é muito complicado realizar uma contratação deste porte nos dias de hoje. Em 1995, menos de um ano após o título mundial do Brasil, o Flamengo acertou com Romário, melhor jogador do mundo na ocasião.

"O jogador tem que abdicar de muita coisa. E hoje existem... Não que eu queira desmerecer as grandes contratações lá atrás, mas hoje se tem mais travas em relação ao mercado, uma mídia alternativa que antes não tinha. Eu não sei, por exemplo, quanto custa cada postagem do Cristiano Ronaldo, do Messi. Quer dizer, você não tinha esse mercado lá atrás. Eu acho que é difícil. Agora, o Flamengo está se estruturando, cada vez mais criando musculatura em todos os níveis e áreas. Talvez um pouco mais na frente, se fizesse essa pergunta, eu estaria respondendo diferente", disse.