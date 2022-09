Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 02/09/2022 18:20

Rio - O futuro de Rodinei em 2023 não será no Flamengo. O empresário do jogador, Ricardo Scheidt revelou que o foco no lateral-direito está em conquistar títulos pelo clube carioca, porém, o jogador terá um novo clube na próxima temporada.

"Há três ou quatro meses, avisamos ao Flamengo que o Rodinei iria procurar novos ares. Nada contra o Fla. E ele quer sair campeão", afirmou o agente em entrevista à ESPN.

Rodinei vem sendo ventilado em clubes como Atlético-MG, Grêmio e River Plate. Contratado em 2016, o lateral viveu altos e baixos no Flamengo. O agente abordou as críticas que o jogador sofreu no clube.

"Rodinei é o melhor lateral do Brasil. É um cara forte física e mentalmente. Ele está muito focado. Poucos jogadores aguentariam o que ele aguentou no Flamengo. Os próprios jogadores do Fla falam isso para ele. Mas ele sempre manteve o foco e jogou o melhor. Agora estão reconhecendo", disse.