Arrascaeta no treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/09/2022 17:41

A próxima Data Fifa, no fim de setembro, já traz os primeiros prováveis desfalques do Flamengo para o duelo contra o Fortaleza, dia 28, pelo Brasileirão. Arrascaeta e Varela estão na lista de 41 convocados pelo técnico da seleção do Uruguai, Diego Alonso, e não conseguirão voltar à tempo.



Afinal, a Celeste Olímpica jogará duas partidas na Áustria: contra o Irã, dia 23, e o Canadá, 27, véspera do compromisso do Rubro-Negro. Mesmo com 41 nomes, alguns não viajarão à Europa, entretanto, tanto o meia quanto o lateral provavelmente estarão na delegação uruguaia.



Os dois jogadores são os primeiros de uma lista de desfalques do Flamengo que deve aumentar por causa das seleções. Um dos nomes que deve ser convocado pelo Brasil é o de Pedro, que tem grandes possibilidade de ser chamado por Tite.