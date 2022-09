David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, David Luiz chegou ao clube carioca há pouco mais de um ano. Sem ter conquistado nenhum título pelo clube carioca, o zagueiro, de 35 anos, afirmou que o Rubro-Negro já faz parte do seu coração.

"(primeira palavra que vem quando pensa no Flamengo) Amor. Sem dúvida nenhuma, é o sentimento que todo mundo tem quando tem a oportunidade de alguma forma participar ou representar este clube", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O ex-zagueiro da seleção brasileira afirmou que a sua relação com o Flamengo já fez com que ele repensasse as suas paixões no futebol.

"Sempre mencionei e assumi corintiano, mas sem dúvida nenhuma uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Acho que o Flamengo hoje já faz parte da minha vida, da vida da minha família e está dentro do meu coração", disse.