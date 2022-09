Gabriel fez um gol e recebeu cartão vermelho em seu jogo de número 200 com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Gabriel fez um gol e recebeu cartão vermelho em seu jogo de número 200 com a camisa do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/09/2022 12:58

Rio - Na manhã deste domingo (4), no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Ceará empataram pelo placar de 1 a 1. Com o resultado, o Rubro-negro foi aos 44 pontos e manteve em sete a distância para o líder Palmeiras. O Vozão, por sua vez, fica com 28 pontos e segue na luta contra o rebaixamento.

O primeiro gol da partida saiu na reta final do primeiro tempo, aos 44 minutos. Em jogada de velocidade, Mendoza escapou pela esquerda, puxou para o meio e serviu Jô, que finalizou cruzado e sem chances para o goleiro Santos.



Na volta para a segunda etapa, o Flamengo reagiu com Gabriel. Em sua partida de número 200 com a camisa rubro-negra, o camisa nove, aos sete minutos, apareceu na segunda trave para completar o desvio da zaga do Ceará



Aos 16 minutos, quando o Rubro-negro impunha jogo de pressão no campo de ataque, o atacante Jô, autor do gol do Vozão, foi expulso por supostamente ofender o árbitro Paulo Cesar Zanovelli.



O caminho estava traçado e aberto para a equipe comandada por Dorival Júnior, que, no entanto, pressionou e não conseguiu furar o bloqueio montado pelo estreante Lucho González. Na reta final, Everton Cebolinha acertou o travessão de João Ricardo e quase garantiu os três pontos para o Fla no Maracanã.



O Ceará foi valente e, precisando pontuar fora de casa na luta por seus objetivos na parte inferior da tabela, valorizou o resultado e administrou até o apito final.

O Flamengo agora vira a chave e foca no duelo da próxima quarta-feira (7), contra o Vélez, pela semifinal da Libertadores. No jogo de ida, o clube da Gávea venceu pelo placar de 4 a 0 e encaminhou sua classificação para a decisão. O Ceará terá uma semana para treinamentos antes do duelo com o Santos, no próximo sábado (10), no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 1 Ceará

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: domingo (4), às 11h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa



Gols: Gabriel 07'/2ºT (Flamengo) / Jô 44'/1ºT (Ceará)

Cartões amarelos: Gabriel, Ayrton Lucas e Pedro (Flamengo) / João Ricardo, Gabriel Lacerda, Nino Paraíba, Richard Coelho, Zé Roberto e Vina (Ceará)

Cartão vermelho: Gabriel (Flamengo) / Jô (Ceará)



FLAMENGO: Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Matheus França), Diego (Everton Ribeiro) e Victor Hugo (Vidal); Marinho (Pedro), Gabriel e Everton Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior.



CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias (Lucas Ribeiro), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson (Fernando Sobral), Lima (Vásquez), Vina (Zé Roberto)

e Mendoza; Jô. Técnico: Lucho González.