Dorival Junior - Treino no Ninho - 20-08-2022-68 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/flamengo

Publicado 04/09/2022 16:53

Rio - O sucesso de Dorival Júnior no comando do Flamengo vem repercutindo na imprensa argentina. O jornal "Olé", principal diário esportivo do país, deu destaque ao treinador rubro-negro. A citar Dorival, a publicação afirmou que o treinador é pouco conhecido na Argentina e ainda brincou com a forma física do comandante.

"O certo é que, no meio argentino, o nome de Dorival Júnior diz pouco e nada. Mesmo assim, esse grisalho de pancinha de cerveja e feijoada é treinador há 20 anos", descreveu o jornal argentino.

Ao citar passagens antigas de Dorival Júnior, o momento em que dirigiu o Santos em 2010 foi destacado. No Peixe, o treinador comandou a equipe que tinha Ganso, Neymar e Robinho e foi campeão da Copa do Brasil. Apesar da conquista, o jornal citou um outro acontecimento como marcante.

"Em 2010, na sua passagem pelo Santos, onde ganhou a Copa do Brasil, dirigiu um jovem que começava a brilhar. Um tal de Neymar… E houve brigas. Em uma partida contra o Atlético Goianiense, Dorival deu a ordem para que Edu batesse um pênalti que Neymar queria bater, e Neymar já era a grande estrela do futebol brasileiro. E no meio da partida, Neymar, que tinha 18 anos, protestou: à vista de todos, criticou essa decisão do técnico, gerando uma grande polêmica", relembrou.