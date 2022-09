Dorival Júnior - Gilvan de Souza

04/09/2022

Rio - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Maracanã, e perdeu a oportunidade de reduzir para cinco pontos a vantagem do Palmeiras na liderança da competição. Após o fim do confronto, Dorival Júnior saiu em defesa da equipe alternativa escalada na partida disputada na manhã deste domingo.

"Nós não mudamos o nosso comportamento e nós não vamos alterar. Eu acho que no futebol você não pode ter certeza nunca e segurança no que esteja fazendo. O time que foi a campo foi capaz de fazer um grande jogo", afirmou.

Além do empate, o Flamengo saiu a partida com dois desfalques para o duelo contra o Goiás. Pedro e Gabigol não estarão em campo na próxima rodada, por terem sido suspensos. O treinador Dorival Júnior ressaltou que o Rubro-Negro está na briga por três títulos.

"O Flamengo é uma equipe que se preparou para lutar por grandes títulos. Nunca será diferente. Percalços e problemas acontecem. O importante é continuar acreditando. Se não tivesse luta e entrega, todos nós estaríamos frustrados. Perdemos, infelizmente, uma rodada", disse.

Por fim, o treinador ainda analisou a situação do Flamengo na Libertadores. Apesar da goleada de 4 a 0 sobre o Vélez, na opinião de Dorival, a classificação do Rubro-Negro para a decisão ainda está indefinida.

"Para todo mundo, a situação da Libertadores está definida. Mas eu não penso assim. Nós já tivemos surpresas na Libertadores e inclusive aqui no Maracanã. O que eu não quero é que uma surpresa aconteça na quarta aqui no Maracanã. Não mudarei por causa de um resultado", opinou.