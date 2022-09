João Gomes - Gilvan de Souza / Flamengo



Publicado 05/09/2022 11:30

Rio - Vendido pelo Flamengo ao Almeria, da Espanha, o atacante Lázaro já embarcou para o seu novo desafio. Companheiro do jovem desde a base rubro-negra, o volante do Rubro-Negro, João Gomes, utilizou as redes sociais para se despedir do amigo.

"Meu coração se alegra em ver a conquista de um amigo que convivi no dia a dia por mais de 10 Anos. Amo você e sua família, tenho certeza que vai realizar todos seus sonhos. Deus é maravilhoso, arrebenta Zarin", publicou o volante no Instagram.

O Flamengo aceitou a proposta do clube espanhol, que desembolsou cerca de 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 36 milhões) por 70% dos direitos de Lázaro. O Rubro-Negro manteve 30% para uma possível negociação futura envolvendo o jogador.

João Gomes, de 21 anos, vem sendo titular do Flamengo com Dorival Júnior. O jovem já despertou interesse de clubes europeus como Manchester United e Atlético de Madrid. Ele tem contrato até 2025 com o clube carioca.