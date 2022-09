Gabigol se envolveu em polêmica no Rock in Rio - Reprodução/Gossip do Dia

Gabigol se envolveu em polêmica no Rock in RioReprodução/Gossip do Dia

Publicado 05/09/2022 16:23

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, esteve presente na área VIP do Rock in Rio, no último domingo (04), e se envolveu em uma polêmica. Em um vídeo divulgado pelo portal "Gossip do Dia", o atacante aparece visivelmente irritado com outro homem, e tendo que ser segurado por pessoas que estavam ao seu redor.

Gabigol se envolveu em uma confusão na área VIP do Rock in Rio, no show de ontem.



O atacante do Flamengo se desentendeu com um homem e foi contido pelas pessoas ao seu redor.



@gossipdodia pic.twitter.com/j97JXfaMnP — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 5, 2022 Até o momento, não foi descoberto o motivo da confusão envolvendo o atacante. Gabriel também não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais. Até o momento, não foi descoberto o motivo da confusão envolvendo o atacante. Gabriel também não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais.

Horas antes da polêmica, o jogador esteve em campo no Maracanã, no empate em 1 a 1 com o Ceará. Gabigol marcou o gol do Rubro-Negro, mas sua partida ficou marcada pela expulsão que levou após se irritar com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

Como Gabriel Barbosa já possui dois cartões amarelos na Libertadores, o técnico Dorival Júnior não correrá o risco de perde-lo para a final da competição. Com isto, a próxima partida do atacante deve ser apenas no dia 14 de setembro, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Antes disto, o Rubro-Negro enfrentará o Vélez, nesta quarta (07), e o Goiás, no domingo (11), pelo Brasileirão.