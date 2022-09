Dorival Junior pode chegar à final da Libertadores com o Flamengo - Gilvan de Souza/flamengo

Dorival Junior pode chegar à final da Libertadores com o FlamengoGilvan de Souza/flamengo

Publicado 05/09/2022 18:31 | Atualizado 05/09/2022 18:35

O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield na Argentina por 4 a 0 e está muito próximo da final da Libertadores, mas uma trauma do passado faz Dorival Júnior tomar todo o cuidado possível para o duelo no Maracanã. A eliminação vexatória do Rubro-Negro em 2008, quando Cabañas fez três gols na vitória do América do México por 3 a 0 no Rio (após fazer 4 a 2 fora), é um dos motivos para o treinador ter poupado os titulares no empate em 1 a 1 com o Ceará, pelo Brasileirão.

"Pode ser que sim (erro dele na escalação), mas deixo um questionamento: já tivemos uma desclassificação dentro de casa, com o Cabañas. Venceu por 4 a 2 lá e perdeu por 3 a 0 aqui. No futebol, nada é impossível. Eu jamais me perdoaria, depois de uma vantagem conseguida a duras penas", afirmou Dorival ao 'Charla Podcast'.



"Depois do que o Flamengo fez, algumas pessoas preferiram dizer que o Vélez não deveria estar na semifinal. É criminoso, com o microfone nas mãos, dizer isso. A equipe merece todo respeito e consideração. A torcida do Flamengo jamais me perdoaria se na quarta a vantagem viesse a cair, por um motivo ou outro, sem a equipe principal em campo. Eu trabalho com os pés no chão. Eu sei o que vamos enfrentar na quarta-feira novamente", completou o treinador.



Com a goleada na partida de ida, o Flamengo pode perder por até três gols de diferença no Maracanã que se garantirá na segunda final seguida de Libertadores. Já no Brasileirão, com o tropeço diante do Ceará, o Rubro-Negro perdeu a chance de se aproximar do líder Palmeiras e segue a sete pontos de distância.