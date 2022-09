Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/09/2022 17:50

Rio - De saída do Flamengo, o goleiro Diego Alves pode permanecer no Brasil no ano que vem. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Internacional já procurou o seu agente e buscou informações sobre os planos do jogador para o ano que vem.

Atualmente, o goleiro, de 37 anos, é a segunda opção no Flamengo. Com contrato até o fim de 2022, a tendência é que o veterano deixe o clube carioca. Apesar do desejo do Colorado, nenhuma proposta oficial ainda foi feita para o atleta.

Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017. Ele foi peça fundamental nas principais conquistas do Flamengo em 2019, entre eles: o Brasileiro e a Libertadores. Em 2022, o veterano atuou muito pouco, sendo reserva de Hugo Souza e agora de Santos.