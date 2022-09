Dorival Júnior não mandará a campo a força máxima do Flamengo contra o Vélez - Marcelo Cortes/flamengo

Dorival Júnior não mandará a campo a força máxima do Flamengo contra o VélezMarcelo Cortes/flamengo

Publicado 07/09/2022 13:22

Com grande vantagem na semifinal da Libertadores, o técnico Dorival Júnior não terá Gabigol e Thiago Maia entre os relacionados do Flamengo para o jogo contra o Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira, no Maracanã. Os dois jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e por isso foram poupados, para não correr o risco de ficarem fora da final, caso a classificação se confirme.



O Flamengo também não contará com outros dois titulares: David Luiz e Léo Pereira, ambos suspensos. Além deles, estão fora Victor Hugo, com desconforto no adutor da coxa direita, e Matheus França, com um corte no tornozelo direito.



O Flamengo deve ir a campo com: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luís; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.



Após vencer por 4 a 0 na Argentina, o Flamengo pode perder por até três gols de diferença no Maracanã que ainda assim se classifica para a final da Libertadores.