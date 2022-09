Seu Denir passou por uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 07/09/2022 12:44 | Atualizado 07/09/2022 14:27

Rio - O massagista Denir, do Flamengo, que foi diagnosticado com um tumor no cérebro nesta semana, passou pela cirurgia da retirada do cisto. O procedimento ocorreu na noite da última terça-feira (6), e foi feito com sucesso. Agora, o profissional iniciará a sua recuperação para, em breve, voltar ao dia a dia do Rubro-Negro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o massagista Denir passou por cirurgia em razão do tumor no cérebro. O procedimento foi realizado com sucesso. Denir está estável, segue internado e realizará exames para definição dos próximos passos do tratamento. (+) pic.twitter.com/Y7jrDT5ZUf — Flamengo (@Flamengo) September 7, 2022

Seu Denir passou mal enquanto trabalhava no CT Ninho do Urubu, e rapidamente foi levado para um hospital. Após vários exames, foi diagnosticado um tumor no cérebro. O massagista foi internado em um hospital da Zona Norte do Rio, e, em todo momento, foi acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo.

Aos 73 anos, Denir dedicou grande parte da sua vida ao Flamengo, sendo o profissional mais antigo do clube, com 40 anos de casa. O massagista, que é bastante querido pelos jogador e funcionários do clube, fará aniversário no dia 20 deste mês.