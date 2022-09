Flamengo x Velez Sarsfield - Copa Libertadores - Estadio do Maracanã - 07-09-2022 - Foto: Marcelo Cortes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/09/2022 00:06

Com o gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield, por 2 a 1, no Maracanã, Pedro se tornou o maior artilheiro rubro-negro em uma edição de Libertadores, com 12 gols. O atacante superou Zico e Gabigol, que marcaram 11 gols nas campanhas de 1981 e 2021, respectivamente. O jogador destacou a dificuldade do jogo, mas celebrou estar mais uma vez na decisão do maior torneio do continente.

"Ninguém falou que iria ser fácil. Todo mundo estava falando, mas a gente manteve o foco como no primeiro jogo. Eles mostraram que fazem parte de uma grande equipe, tanto que abriram o placar. No intervalo conseguimos acertar e viramos o jogo. Isso mostra mais uma vez a capacidade do elenco. Fico feliz por mais uma final, a terceira desse elenco e espero conquistar mais títulos".

A fase impressionante de Pedro o coloca como nome certo na próxima lista de convocados da Seleção Brasileira, que será conhecida na sexta-feira (9), a última antes da Copa do Mundo. O atacante manteve a humildade sobre o assunto, mas revelou que está confiante sobre ser lembrado.

"Estou feliz com esse momento, expectativa boa, mas é continuar trabalhando, evoluindo que as portas da Seleção vão se abrir", finalizou.

O Flamengo volta a jogar no próximo domingo (11), contra o Goiás, na Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro. A final da Libertadores vai demorar um pouco para acontecer, já que será disputada apenas no dia 29 de outubro, contra o Athletico, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.