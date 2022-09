Jéssica Dias, repórter da ESPN, tem o rosto beijado por torcedor - Reprodução

Publicado 07/09/2022 22:23

Um episódio infeliz de assédio marcou negativamente a festa da torcida do Flamengo nos arredores do Maracanã, antes da partida contra o Vélez, pela semifinal da Libertadores. A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi beijada no rosto enquanto estava ao vivo cobrindo a chegada dos rubro-negros.



Jéssica Dias estava entrevistando os torcedores e no final da sua participação no programa, um torcedor se aproximou e a beijou no rosto, sem o consentimento da repórter. Antes do ocorrido, dá para perceber que um outro torcedor puxa o assediador pelo braço, dando a entender que a ação já estava premeditada por ele.