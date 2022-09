Pedro comemora mais um gol pelo Flamengo na Libertadores - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/09/2022 23:22 | Atualizado 07/09/2022 23:40

O Flamengo está na grande decisão da Libertadores! Nesta quarta-feira (7), o Rubro-Negro venceu o Vélez Sarsfield, de virada, por 2 a 1, no Maracanã, e garantiu vaga na final, que será disputada contra o Athletico-PR. Lucas Pratto abriu o placar para os argentino, mas Pedro, ainda no primeiro tempo empatou o jogo. Na segunda etapa, Marinho marcou um golaço para garantir mais uma vitória sobre o adversário, já que em Buenos Aires, o Flamengo goleou por 4 a 0.

A grande decisão será disputada no dia 29 de outubro, um sábado, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. É a quarta final de Libertadores da história do Flamengo, a terceira em quatro anos. O Rubro-Negro vai em busca do tricampeonato, já que foi campeão em 1981 e 2019. No ano passado, acabou superado pelo Palmeiras.

Além da possibilidade de conquistar a Libertadores, o Flamengo está vivo no Campeonato Brasileiro, competição que é o vice-líder, com 44 pontos, sete a menos que o Palmeiras, e com um pé na decisão da Copa do Brasil, já que venceu o São Paulo, por 3 a 1, no Morumbi, no primeiro jogo da semifinal. O Rubro-Negro volta a campo no domingo, contra o Goiás, na Serrinha.

O JOGO

Com ampla vantagem no confronto, já que goleou o Vélez Sarsfield, na Argentina, por 4 a 0, o Flamengo começou a partida administrando o resultado, tanto que a primeira finalização foi aos 6 minutos de jogo, após cabeçada de Vidal, para fora, em uma cobrança de escanteio. O Rubro-Negro buscou manter a posse de bola, mas errava muitos passes. A sorte é que o time argentino não conseguiu aproveitar.



A partir dos 15 minutos, o Flamengo passou a sufocar mais o Vélez, apoiado pela sua torcida que fazia pressão por um gol e quase aconteceu com Pedro. O atacante recebeu um cruzamento pela direita e finalizou de bicicleta, mas a bola explodiu na defesa do time argentino.



Apesar da pressão ofensiva, o Flamengo seguiu dando espaços para o contra-ataque e acabou acontecendo o pior. Janson avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Lucas Pratto, que se antecipou ao Pablo e abriu o placar no Maracanã. O gol fez o Rubro-Negro adiantar um pouco a marcação, mas o time seguiu sem criar chances claras de perigo. Já o Vélez assustava quando conseguia passar pela marcação dos donos da casa.



Apenas aos 39 minutos o Flamengo conseguiu finalizar pela primeira vez ao gol. Arrascaeta de fora da área, chutou forte para a boa defesa de Burián. O lance acordou o Rubro-Negro, que empatou a partida dois minutos depois com Pedro, o artilheiro isolado da Libertadores com 12 gols. O atacante recebeu cruzamento de Everton Ribeiro e cabeceou com estilo, a bola ainda bateu no travessão antes de cruzar a linha e fazer a torcida soltar a emoção.



O Flamengo voltou mais ligado e agressivo no campo de ataque, tanto que quase virou aos 5 minutos, com Arrascaeta. O uruguaio recebeu dentro da área, limpou a marcação, mas foi travado na hora do chute. No rebote, Vidal finaliza nas mãos do goleiro. O Rubro-Negro continuou pressionando e 2 minutos depois Pedro recebeu na área, driblou o marcador, mas chutou fraco para a defesa de Burián.



Aos 22 minutos, Pedro dá uma caneta no marcador, arranca e serve Marinho, que domina já limpando o zagueiro para acertar um lindo chute no ângulo, sem qualquer possibilidade de defesa para Burián. A virada fez o Vélez entregar os pontos, buscando se defender para não ser goleado novamente. O Flamengo também tirou o pé e apenas esperou o apito final para comemorar mais uma final de Libertadores com os 61.519 torcedores presentes no Maracanã.