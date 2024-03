Ryan Roberto contou com a presença de Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, no momento de sua assinatura - Divulgação

Publicado 16/03/2024 14:00

Rio - O Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com Ryan Roberto, promessa do sub-17 rubro-negro, nesta semana. Aos 16 anos, o atacante selou acordo por mais três temporadas com multa para o exterior de 50 milhões de euros (R$ 271 milhões na cotação atual).

Internamente, o garoto é visto com muito potencial e contou com a presença de Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, no momento de sua assinatura.

"Muito feliz pela primeira assinatura de contrato profissional. Espero que seja o primeiro de muitos. Agradecer ao Flamengo por ter aberto as portas para mim. Espero dar muito orgulho para a nação", celebrou o atacante, nas redes sociais.

Ryan Roberto chegou ao clube carioca em 2023 e já se destacou. Ele foi campeão da Brasil Soccer Cup Sub-15 e, na campanha do vice na Copa 2 de Julho Sub-15, fez oito gols em 10 jogos, sendo eleito o craque do torneio.

Neste ano, também foi destaque na conquista da Adidas Cup no Ninho do Urubu. Ele, inclusive, já é patrocinado pela Adidas e foi convocado pela primeira vez para a seleção de base na última temporada.