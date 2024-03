Estádio da Gávea - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/03/2024 15:43

Rio - Em meio aos planos para construir um estádio próprio, o Flamengo tem reformado um patrimônio do clube. O Estádio José Bastos Padilha, na Gávea, está passando por uma reforma e a expectativa é que as obras sejam concluídas dentro de seis meses, segundo informações do "ge".

O término da obra estava previsto para novembro do ano passado, mas um vazamento adiou a conclusão. O projeto da reforma inclui colocação banheiros públicos, pontos fixos para as emissoras de televisão e um camarote para a diretoria, além de refletores que não estavam inclusos no projeto inicial.

Já recuperação da arquibancada do Estádio José Bastos Padilha custou R$ 4,5 milhões. A obra foi finalizada no início de 2024. A área foi impermeabilizada e as ferragens que estavam expostas foram consertadas. O Flamengo utiliza o estádio da Gávea para jogos das categorias de base e do futebol feminino.