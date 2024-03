Hulk autografa camisa do Flamengo ao lado de Zico - Reprodução

Publicado 15/03/2024 11:44

Rio - Ídolo do Atlético-MG, Hulk teve um encontro com Zico, maior nome da história do Flamengo, durante uma premiação na última quinta-feira (14), no Rio. Ao lado do Galinho, o atacante do time mineiro chegou a autografar camisas rubro-negras.

O momento em que Hulk aparece assinando camisas do Flamengo foi registrado por Gledson Paraíba, funcionário do atacante. Curiosamente, ele contou com a ajuda de Zico para fazer as assinaturas.

Nas redes sociais, Hulk celebrou o encontro com Zico, a quem chamou de lenda.

“Sempre bom estar ao lado dessa lenda!”, escreveu o atacante.

Hulk recebeu o prêmio de Personalidade do Ano na categoria Esporte do International Business Institute (IBI), organização que fomenta o empreendedorismo no Brasil e no mundo. O evento aconteceu no Copacabana Palace.