13/03/2024

Rio - Na tarde desta quarta-feira, 13, o Flamengo anunciou que Gerson reassumiu a camisa 8. O número ficou vago após a saída de Thiago Maia, recentemente vendido ao Internacional

Gerson chegou ao clube carioca em 2019 e, inicialmente, vestiu a camisa 15 do Rubro-Negro. Entretanto, com a saída de Gustavo Cuéllar no segundo semestre daquele ano, herdou a camisa 8.

Já em julho de 2021, o Coringa transferiu-se para o Olympique de Marselha, da França. Ele atuou no futebol europeu até retornar ao Flamengo, em janeiro de 2023.

Quando retornou, porém, a 8 já estava com Thiago Maia. Assim, Gerson escolheu vestir a camisa 20 como uma homenagem a Vini Jr, que usava tal número no Real Madrid

"Fico muito feliz pela 8 ser representada pelo Thiago Maia, está fazendo muito bem, que continue com ele porque merece, está jogando muito. E a 20 é o do meu parceiro Vini. É uma homenagenzinha a ele, que é meu parceiro. É o VJ20 e agora eu sou o G20", disse Gerson, à FlaTV, na época.