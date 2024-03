Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/03/2024 14:27

Rio - O Flamengo deve contar com Gabigol no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã. O camisa 10 participou normalmente do treino desta terça (12), no Ninho do Urubu, e deve ficar à disposição de Tite.

Gabigol estava se recuperando de uma lesão muscular e ficou entregue ao departamento médico nas últimas duas semanas. O atacante foi ausência nos duelos com o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara, e com o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Apesar da boa notícia sobre Gabigol, Tite tem outras preocupações para enfrentar o Fluminense. A principal delas é Erick Pulgar, que pelo segundo dia seguido fez trabalhos na academia por conta de um incômodo que o tirou de campo na etapa final do Fla-Flu do último sábado (9). O chileno não está lesionado, mas não tem presença garantida no treino de quarta (13).

Quem também foi substituído na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense foi Ayrton Lucas, que se queixou de dores na coxa. Apesar de ter treinado à parte nesta terça, o lateral não deve ser problema para a próxima atividade que será comandada por Tite.

Como foi campeão da Taça Guanabara, o Flamengo pode até perder por até dois gols de diferença no segundo jogo da semifinal que se garante na final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro volta a enfrentar o Fluminense no próximo sábado (16), às 21h, novamente no Maracanã.