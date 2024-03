Wesley é observado por Tite em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/03/2024 09:27

Nos bastidores, o Flamengo não descarta aplicar uma multa no salário de Wesley. A punição financeira já foi adotada pelo clube em outras situações extracampo, mas nada será feito com pressa. O lateral só irá se manifestar após prestar depoimento, mas já conversou com o vice de futebol Marcos Braz.

Nos últimos dias, Wesley vem trabalhando para se recuperar de uma pequena lesão muscular. Quando estiver liberado pelo departamento médico, ele voltará a ficar à disposição de Tite e da comissão, até que a investigação seja concluída.

Titular em boa parte da última temporada, Wesley perdeu espaço desde a chegada de Tite ao Flamengo. Nesta temporada, o jogador de 20 anos tem figurado na reserva de Varela, que vem tendo sequência com o treinador.

Entenda o caso

Wesley, do Flamengo, foi acusado de agredir e ameaçar um homem em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite do último domingo (10). Kaio Mana afirma ter recebido um soco no rosto após discussão e registrou boletim de ocorrência na 16ª delegacia, também na Barra da Tijuca.

No depoimento, o empresário relatou que a discussão com Wesley teve início após o jogador o acusar de tirar uma foto ao lado de um amigo sem autorização. Kaio, que também estava acompanhado, alegou não ter registrado qualquer imagem do atleta rubro-negro.

Em seguida, de acordo com o relato, Kaio foi para sua mesa e foi surpreendido com um soco no rosto enquanto comia um lanche do quiosque. Ele mostrou uma marca no olho e um corte na boca, e foi ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito após o depoimento.

As câmeras de segurança do quiosque devem ser utilizadas na investigação, e Wesley será intimado a depor. O lateral, de 20 anos, ainda não se manifestou, e o Flamengo informou que o caso está sob o comando do vice-presidente de futebol Marcos Braz.